Богдан Лєднєв нещодавно поповнив ряди команди дніпрян і знову може покинути клуб. Він планує залишити Україну та перейти до одного із закордонних клубів.

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Шукає нові перспективи за кордоном

26-річний футболіст перейшов у Дніпро-1 з київського Динамо в серпні 2023 року за 500 тисяч євро. Контракт з дніпровським клубом діє до червня 2026 року.

У поточному сезоні Богдан провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ сватали у Жирону Олександра Піхальонка. Але все залишилось лише на рівні чуток. Також надійшла інформація про інтерес від Шахтаря до Рубчинського. А Сарапієм та Сватком цікавляться Карпати, які підвищились у класі.

Дніпровський клуб перед останнім туром першості посідає 4-те місце, набравши 49 балів після 29-ти турів. Стільки ж очок у п'ятого Руха. Команди борються за потрапляння у єврокубки.

У суботу, 25 травня, Дніпро-1 проведе свій останній поєдинок сезону УПЛ-2023/2024. Суперником дніпрян буде одеський Чорноморець. Початок о 15:30.

Футбольна кар'єра Богдана Лєднєва