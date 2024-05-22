Богдан Леднев недавно пополнил ряды команды днепрян и снова может покинуть клуб. Он планирует покинуть Украину и перейти в один из зарубежных клубов.
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Ищет новые перспективы за рубежом
26-летний футболист перешел в Днепр-1 из киевского Динамо в августе 2023 года за 500 тысяч евро. Контракт с днепровским клубом действует до июня 2026 года.
В текущем сезоне Богдан провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
Напомним, что ранее СМИ сватали в Жирону Александра Пихаленка. Но все осталось лишь на уровне слухов. Также поступила информация об интересе от Шахтера к Рубчинскому. А Сарапием и Сватко интересуются Карпаты, которые повысились в классе.
Днепровский клуб перед последним туром первенства занимает 4-е место, набрав 49 баллов после 29-ти туров. Столько же очков у пятого Руха. Команды борются за попадание в еврокубки.
В субботу, 25 мая, Днепр-1 проведет свой последний поединок сезона УПЛ-2023/2024. Соперником днепрян будет одесский Черноморец. Начало в 15:30.
Футбольная карьера Богдана Леднева
- В июле Богдан Леднев подписал контракт с киевским Динамо, начав свои выступления за вторую команду киевлян.
- Летом 2018-го был арендован луганской Зарей, за которую выступал до конца июля 2020-го года. В футболке "мужиков" провел 61 матч: 16 голов и 5 ассистов.
- 1 августа 2020-го года стал футболистом первой команды "бело-синих", а уже зимой 2022-го уехал в аренду в Венгрию, где его подписал Фехервар.
- Через год вернулся в Киев, но так и не закрепился в Динамо. В августе 2023-го Леднев перебрался в Днепр-1.