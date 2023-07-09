Луїс Суарес Мірамонтес помер в неділю, 9 липня, в Мілані. Культовий гравець іспанського та італійського футболу зробив вагомий внесок у гру мільйонів.

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Життєвий шлях володаря "Золотого м'яча"

Мірамонтес розпочав свою футбольну кар'єру в іспанському Депортіво. Технічний півзахисник привернув на себе увагу Барселони, за яку дебютував у 19-річному віці.

Суарес володів чудовою технікою, неперевершеною здатністю володіти м’ячем у ногах, баченням поля та здатністю завершувати атаки. Однак найбільше його вирізняла особлива елегантність в грі. Своїми досягненнями в 1958-60 роках "Блаугранас" значною мірою завдячує славному галісійському півзахиснику, якого називали "Архітектором". "Якщо не знаєш, що робити, віддай м'яч Суаресу", – казали про нього.

Загалом у складі Барси він провів 253 ігри, забив 141 гол. Марамонте двічі ставав чемпіоном Іспанії (1958/59 і 1959/60), двічі вигравав Кубок Іспанії (1956/57 і 1958/59), два Кубки ярмарків (попередника Кубка УЄФА) (1958, 1960). А в 1960 році був нагороджений "Золотим м'ячем" – ставши першим і єдиним іспанцем, який виграв цей трофей.

Луїс Суарес Мірамонтес у складі Барселони / twitter.com/FCBarcelona

В 1961 році став гравцем італійського Інтера. Разом з "нерадзуррі" виграв 2 Кубки європейських чемпіонів (1964, 1965), 3 чемпіонати Італії (1963, 1965, 1966), а також 3 Міжконтинентальних кубів (1964, 1965). Після Інтера захищав кольори Сампдорії, де у 1973 році завершив кар'єру футболіста.

Луїс Суарес з виграними трофеями / twitter.com/Inter

У складі збірної Іспанії "Архітектор" став чемпіоном Європи-1964.

Під час тренерської кар'єри працював з Інтером, Сампдорією, СПАЛ, Комо, Депортіво. У 1988 році став наставником національної збірної Іспанії, якою керував на чемпіонаті світу 1990 року в Італії.

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