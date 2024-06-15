"IBF псує бокс": промоутер відреагував на можливе позбавлення Усика титула

Боб Арум жорстко відреагував на можливе позбавлення Олександра Усика титула абсолютного чемпіона світу. Промоутер вважає, що такі організації як IBF псують бокс.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Однак українця можуть позбавити титула через обов'язковий захист поясів.

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Арум прокоментував позбавлення Усика титула

Промоутер зазначив, що IBF псує бокс і у захистах не має сенсу.

Ці організації псують бокс такими обов'язковими захистами. У нас нарешті є абсолютний чемпіон світу у хевівейті, в цих захистах немає жодного сенсу. Ці організації не мають перешкоджати здоровому глузду, адже коли є абсолютний чемпіон, то ви не можете нав'язувати йому обов'язкові захисти. Якщо IBF забере в Усика титул, то все одно реванш з Ф'юрі залишиться таким самим важливим і захопливим,

– розповів Арум.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня.