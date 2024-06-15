В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Однако украинца могут лишить титула из-за обязательной защиты поясов.
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Арум прокомментировал лишение Усика титула
Промоутер отметил, что IBF портит бокс и в защитах не имеет смысла.
Эти организации портят бокс такими обязательными защитами. У нас наконец есть абсолютный чемпион мира в хевивейте, в этих защитах нет никакого смысла. Эти организации не должны препятствовать здравому смыслу, ведь когда есть абсолютный чемпион, то вы не можете навязывать ему обязательные защиты. Если IBF заберет у Усика титул, то все равно реванш с Фьюри останется таким же важным и увлекательным,
– рассказал Арум.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря.