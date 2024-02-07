Відомий промоутер наїхав на менеджера Усика через критику Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі вкотре відтермінував бій проти Олександра Усика. Для боксера це не вперше, у мережі почалися з'являтися критика на адресу британця.

Голова Top Rank, Боб Арум, висловив свою думку щодо перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Він заступився за британського боксера.

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Арум заступився за Ф'юрі

Арум відзначив, що Тайсон Ф’юрі, як професійний боксер, отримав травму під час спарингу, що, хоча і відбувається рідко, все ж трапляється.

Він зауважив, що в таких ситуаціях сумніви з боку супротивника, попри те, що боєць вклав багато зусиль у підготовку до відкладеного бою, можуть виглядати непродумано.

Арум також висловив розуміння та співчуття Ф’юрі, оскільки така ситуація була б неприємною для будь-кого.

"Чому у боксі так постійно відбувається, коли трапляється злощасна травма, інша сторона відкриває свій рот, наче це вина бійця, який її отримав? У цьому немає жодного сенсу. Ми повинні краще поводитись. Егіс Клімас, чудовий хлопець і мій друг, має добре про це знати", – сказав Арум.

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