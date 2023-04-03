"Ломаченко – справжній український патріот": Арум заступився за скандального боксера

Ексчемпіон світу в трьох вагових категорія Василь Ломаченко прославився затятою підтримкою проросійської УПЦ МП. Проте засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум кращої думки про знаменитого боксера.

20 травня 2023 року Василь Ломаченко спробує відібрати всі титули в американця Девіна Хейні та стати абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Це буде остання можливість для 35-річного спортсмена зійти на боксерський Олімп.

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"Рожеві окуляри" Боба Арума

Своєю думкою про Василя Ломаченка поділився його промоутер Боб Арум. 91-річний фахівець розповів, як війна вплинула на Ломаченко та назвав його справжнім патріотом своєї держави.

"Безумовно, ситуація в Україні вплинула на Ломаченка. Його попросили захищати свою країну, а війна є війна, його будинок за десять миль від Одеси, яку бомбили росіяни. Тож це має вплинути на нього.

Він був у формі, але йому довелося взяти в руки зброю, і він постійно готовий повернутися до цього. Як це вплине на нього зараз, коли він хоче стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, ви маєте запитати його самого.

Я люблю Ломаченка, я думаю, що він справжній український патріот, він зробить усе, що в його силах. Він виїхав з України й приїхав сюди, але його думки завжди повертаються в Україну, бо не знає, коли ракета може знищити його будинок", – сказав Арум.