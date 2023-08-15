Український голкіпер, який нещодавно підписав контракт із Бенфікою, не потрапив у заявку команди на цю виїзну гру. Тому дебют Анатолія Трубіна за лісабонський клуб дещо відтермінувався, пише 24 Канал.

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Дебюту українця не було

Ворота "орлів" захищав Одіссеас Влаходімос. Перша частина зустрічі минула без фантастичної кількості голів. Лише один м'яч від гостей був забитий у перші 45 хвилин – 0:1. Автором результативного удару став Анхель Ді Марія.

Значно щедрішим на голи був другий тайм, коли команди на двох наколотили аж чотири м'ячі.

На 55-й хвилині господарі зрівняли рахунок 1:1, який тримався наступні 20 хвилин. Після яких знову Бенфіка повела у рахунку 1:2.

На останній хвилині матчу Боавішта отримала право на пенальті. 11-метровий вдало реалізував Бруно Лоренсу.

Додаткові хвилини команди догравали у меншості через два вилучення.

Здавалось, що гра закінчиться бойовою мировою 2:2, але інакше гадали господарі поля. Аж на 13-й доданій хвилині Боавішта вперше у матчі вийшла уперед 3:2. Переможний гол у складі господарів забив Роберт Боженик, який оформив й перший гол Боавішти у ворота Бенфіки.

Лісабонський клуб програв Боавішті та розпочав сезон із поразки. Українські уболівальники чекають на дебют Трубіна.

Боавішта – Бенфіка: відеоогляд матчу