Колишній півзахисник київського Динамо, який нині працює помічником головного тренера "біло-синіх", Олег Гусєв поділився особистим щастям зі своїми підписниками в соцмережі. Він опублікував фото з новонародженою дитиною.
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Щаслива подія в житті Гусєва
Олег втретє став батьком. По світлині одразу стає зрозуміло стать дитини. Все у біло-блакитних тонах. А це означає, що у колишнього футболіста народився ще один син.
Для Олега та його дружини моделі Валерії Солод це перша спільна дитина. Новоспечені батьки хлопчика побралися в березні 2023-го року.
Гусєв з новонародженим сином / Фото з інстаграму спортсмена
Зазначимо, що в Олега Гусєва є двоє дітей від попередніх шлюбів. Старший син від першої дружини Олексій грає за молодіжку київського Динамо, а від другого шлюбу в нього донька Олександра.
Головні досягнення Гусєва у футболі
- Майже всю професійну кар'єру провів у київському Динамо, за яке відіграв 15 років
- За цей час 441 раз виходив на поле у футболці "біло синіх", у яких забив 95 голів та віддав 48 асистів
- З киянами здобув 13 титулів (5-разовий чемпіон України та стільки ж разів тріумфував у Кубку, а також тричі вигравав Суперкубок України)
- У складі національної збірної України зіграв 98 матчів. Був учасником ЧС-2006 та Євро-2012. За "синьо-жовтих" забив 13 голів та зробив 9 результативних передач
- Як асистент тренера з Динамо став чемпіоном України в сезоні-2020/2021.