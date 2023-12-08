Топовий інстаблогер з палестинським корінням вивів клуб з Берліна у чвертьфінал Кубка Німеччини

Надер Ель-Джиндауї дебютував за дорослу команду Герти у грі з Гамбургом. Хлопець не побоявся виконати пенальті та не схибив.

Цього тижня в Німеччині пройшли матчі 1/8 фіналу Кубка. В одному з матчів зустрічались дві популярні команди, які виступають у Другій Бундеслізі – Герта та Гамбург.

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В основний час команди забили по два голи, а в екстратаймах – ще по м'ячу. На 80-ій хвилині у складі берлінців вийшов 27-річний Надер Ель-Джиндауї.

Для німця з палестинським корінням це був дебют у дорослому футболі. Найбільше футболіст запам'ятався своєю кар'єрою блогера в соцмережах.

В інстаграм на нього підписано 2 мільйона користувачів, а на платформі ютуб – близько 1,75 мільйона. Цього разу Ель-Джиндауї отримав свою хвилину слави у дуже відповідальний для команди момент.

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Під час визначення гравців, що пробиватимуть в серії пенальті, Надер проявив ініціативу і тренер Пал Дардаї поставив його третім. Надер не схибив і у підсумку допоміг Герті здобути путівку у чвертьфінал Кубка Німеччини.

Відзначимо, що півзахисник перебрався в Герту у 2022 році, але грав у дублі команди в четвертому за рангом дивізіоні. До цього блогер виступав за Берлінер та другу команду Гройтер Фюрта