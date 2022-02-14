Блашко здала негативний тест на COVID-19: вона може виступити на Олімпіаді

Українська біатлоністка Дар'я Блашко близька, щоб повернутися до команди на Олімпійських іграх. Біатлоністка досі перебуває на самоізоляції в Пекіні, але здала негативний тес на коронавірус.

Блашко потрібно здати ще один тест

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак ексклюзивно сайту 24 каналу повідомив, що в Блашко негативний тест на коронавірус. Вона все ще може виступити в Пекіні.

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Блашко сьогодні здала негативний тест. Для того, аби її випустили їй потрібно ще завтра здати негативний тест,

– сказав Бринзак.

Блашко досі не провела жодної гонки в Пекіні

Українська біатлоністка потрапила на самоізоляцію 6-го лютого, коли здала позитивний тест на коронавірус.

Після цього вона пропустила три гонки: "індивідуалку", спринт і персьют. Через пропуск трьох гонок Блашко не має шансів виступити у мас-старті.

Єдина гонка на Олімпіаді, в якій Дар'я може взяти участь – жіноча естафета, яка відбудеться 16-го лютого.

Хто виступить в естафеті

Наразі у збірній України четверо здорових біатлоністок: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

Та Білосюк розповіла, що важко перенесла коронавірус на Олімпіаді й не може гарантувати свою участь в естафеті.

. У цьому сезоні Блашко виступила у трьох класичних естафетах. Дар'я – єдина українка, яка в цьому сезоні здобула медаль. Вона в парі з Артемом Тищенком взяла "бронзу" в одиночній змішаній естафеті в Антгольці.