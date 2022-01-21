Блашко та Білосюк несподівано знялись з "індивідуалки": хто виступить з українок
Джерело:Biathlon.com.ua
У п'ятницю, 21 січня, жіноча індивідуальна гонка продовжить останній етап Кубка світу з біатлону перед Олімпіадою-2022. На старт вийдуть три українки.
Неочікувана ротація від України
Спершу на індивідуальну гонку було заявлено п'ять українок, але в останню чергу зі списку зникли відразу дві біатлоністки синьо-жовтої команди. Мова йде про Олену Білосюк та Дарію Блашко.
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Наразі не повідомляється, чому дівчата знялись у день гонки.
Першою на трасу в італійському Антгольці вийде Ірина Петренко. А от закривати гонку для України буде олімпійська чемпіонка Юлія Джима. Також в індивідуалці виступить Анастасія Меркушина
Склад України на жіночу "індивідуалку"
22. Ірина Петренко
52. Анастасія Меркушина
55. Юлія Джима
Джима спробує потрапити у мас-старт
Юлія Джима спробує покращити боротьбу та відібратись у мас-старт, який 23 січня закриє програму італійському етапу Кубка світу.
Перед стартом гонки олімпійська чемпіонка з України замикає топ-30 загального заліку Кубка світу серед жінок. В активі українки 147 очок.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України провалилась в індивідуалці. Жоден із біатлоністів не потрапив у залікову зону (топ-40). Найвище фінішував Антон Дудченко – 47-ма позиція.