Бьо виграв Малий кришталевий глобус

В Антгольці визначався перший володар Малого кришталевого глобуса. В олімпійському сезоні-2021/2022 переможця заліку "індивідуалок" визначали за двома гонками в Естерсунді (Швеція) та Антгольці.

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Перед гонкою на "глобус" претендували норвежці Тар'єй Бьо і Стурла Легрейд. Досвідчений Бьо програвав своєму земляку 6 очок, але завдяки фінішу на другому місці випередив у заліку.

Це дозволило Бьо вперше в кар'єрі виграти Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок.

Несподівано перемогу в гонці здобув росіянин Антон Бабіков. Запорукою успіху запасного біатлоніста Росії на Олімпіаду стала чиста стрільба.

Бьо з двома штрафними хвилинами програв Бабікову майже 10 секунд. Третє місце на подіумі дісталося росіянину Каріму Халілі.

Провал України

Ніхто з українських біатлоністів не зміг потрапити в залікову зону в індивідуальній гонці. Наші спортсмени вкрай невдало працювали на вогневих рубежах.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко. Він допустив аж 4 промахи та фінішував тільки на 47-й сходинці.

Дудченко програв росіянину Бабікову майже 6 хвилин.

Результати індивідуальної гонки в Антгольці

1. Антон Бабіков (Росія, 0+0+0+0) 49:46:8

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+2) +9,7

3. Карім Халілі (Росія, 0+0+1+0) +48.5

...

47. Антон Дудченко (Україна, 1+0+3+0) +5:57.5

55. Артем Тищенко (Україна, 0+2+0+1) +6:24.3

62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2+2+0) +7:05.8

64. Артем Прима (Україна, 1+0+4+1) +7:08.8

91. Тарас Лесюк (Україна, 2+2+2+1) +9:53.3