На благодійному аукціоні розіграють раритетну бутсу Андрія Шевченка
Джерело:Хмельницька міська рада
Повномасштабна російсько-українська війна згуртувала український народ. Аби допомогти державі, українці жертвують найціннішими речами.
Унікальний розіграш
Цього разу про благодійний аукціон повідомила Хмельницька міська рада. У ньому розіграють раритетну бутсу з патріотичним дизайном, яка належала відомому українському футболісту Андрію Шевченку.
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Лот надано Музеєм футболу міста Хмельницького (Олександр Свідерський).
Стартова ціна – 1000 гривень. Початок аукціону – 19 травня на офіційній сторінці управління молоді та спорту ХМР у мережі фейсбук.
Аби долучитися до аукціону необхідно вказати ставку за лот у коментарі до допису. Переможця визначать 23 травня о 20.00 за найвищою ставкою.
Раритетна бутса Шевченка / Фото з фейсбуку ХМР
Шевченко повернувся в Україну
- Колишній тренер національної команди повернувся до рідної країни. Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. Тепер його місія – розповідати світу про те, що відбувається в Україні.
- Шевченко допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він допомагав на інформаційному фронті. Колишній футболіст спілкувався з відомими журналістами та розповідав світові про злочини окупантів.
- Також екснаставник "синьо-жовтих" допомагав своїй батьківщині фінансово. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.
- Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни.
- На цьому його допомога не закінчується. Український фахівець одягне футбольну форму, аби наблизити перемогу України.
- 12 травня Шевченко зіграє у благодійному матчі на підтримку України у складі збірної світу. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Сам футболіст зазначив, що "ніколи ще гра не була такою важливою".
- Також легендарний футболіст вийде на поле у благодійному поєдинку в Мілані. У матчі також зіграють інші зірки – Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші зірки.