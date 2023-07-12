Легендарний дует збірної: Ребров зіграє в одній команді з Шевченком заради допомоги Україні
Джерело:Game4Ukraine
Наставник нашої національної команди візьме участь у благодійному матчі на підтримку Батьківщини. Сергій Станіславович гратиме проти команди свого підлеглого Олександра Зінченка.
У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко прибули в Київ для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Обидва футболіста є її амбасадорами благодійної платформи UNITED24.
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Тоді було оголошено, що зірки українського футболу проведуть матч на підтримку України Game4Ukraine. У Лондоні 5 серпня зіграють команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка.
Метою матчу стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Тим часом організатори оголошують імена зірок-учасників матчу.
Окрім Зінченка та Шевченка, з українців у матчі зіграють Михайло Мудрик, Євген Коноплянка, Олег Лужний та Євген Левченко. Новою зіркою зустрічі стане Сергій Ребров.
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Головний тренер збірної України гратиме у команді Шевченка. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці:
- Фабіо Каннаваро
- Самуель Етоо
- Жерар Піке
- Діда
- Єнс Леманн
- Патрік Вієйра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джіммі Флойд Хассельбайнк
- Лука Тоні
- Джанфранко Дзола
- Майкл Ессьєн
- Рікардо Карвальо
- Робер Пірес
- Гаель Кліші
- Пер Мертезакер
- Бакарі Санья
- Джек Вілшер
- Вільям Галлас
- Йон Арне Ріісе
- Патрік Бергер
- Джолеон Лескотт
- Веслі Морган
- Антоніо Валенсія
- Крістіан Пануччі
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Глен Джонсон
- Мікаель Сільвестр
- Девід Джеймс
- Мартін Шкртел
- Денні Дрінквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массімо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудічіні
- Чарлі Адам