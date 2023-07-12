Легендарний дует збірної: Ребров зіграє в одній команді з Шевченком заради допомоги Україні

Наставник нашої національної команди візьме участь у благодійному матчі на підтримку Батьківщини. Сергій Станіславович гратиме проти команди свого підлеглого Олександра Зінченка.

У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко прибули в Київ для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Обидва футболіста є її амбасадорами благодійної платформи UNITED24.

До теми Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни: чутливі фото

Тоді було оголошено, що зірки українського футболу проведуть матч на підтримку України Game4Ukraine. У Лондоні 5 серпня зіграють команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка.

Метою матчу стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Тим часом організатори оголошують імена зірок-учасників матчу.

Окрім Зінченка та Шевченка, з українців у матчі зіграють Михайло Мудрик, Євген Коноплянка, Олег Лужний та Євген Левченко. Новою зіркою зустрічі стане Сергій Ребров.

Читайте також Герой Річмонду: зірка серіалу "Тед Лассо" зіграє у благодійному матчі Зінченка й Шевченка

Головний тренер збірної України гратиме у команді Шевченка. З інших зірок футболу участь у матчі Game4Ukraine візьмуть наступні гравці: