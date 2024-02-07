Противники Росії: скільки празька Славія виручила грошей для України завдяки благодійній грі

У неділю, 4 лютого, відбувся товариський матч між празькою Славією та ВіОном зі Злате-Моравце. Він мав благодійний статус.

Зустріч стала показовою відповіддю на ганебну позицію братиславського Слована, який першим серед клубів із країн ЄС з початку повномасштабного вторгнення зіграв проти "запорєбрикового" клубу. Через це Славія скасувала запланований спаринг із командою без позиції та знайшла більш гідного опонента на заміну.

До теми Приземлили любителів "руського міра": Славія скасувала спаринг проти чемпіона Словаччини

Важлива допомога для України

При цьому чехи вирішили проявити свою солідарність з Україною, яку підкріпили ще й фінансовою допомогою. Вони провели матч з іншим представником Словаччини – ВіОном зі Злате-Моравце (4:1). Під час благодійної зустрічі збирали кошти на допомогу Україні, а саме на закупівлю автомобіля швидкої допомоги та іншого медичного обладнання для постраждалих від війни.

Пресслужба Славії повідомила, яку суму, у підсумку, вдалося зібрати. Загальний чек на допомогу українцям склав 1 мільйон 250 чеських крон – це понад два мільйони гривень.



Важлива допомога від Славії / фото з соцмереж празького клубу