Легендарні футболісти з 17 країн: хто візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine

Уже 5 серпня в Лондоні, на домашній арені ФК Челсі Стемфорд Бридж, відбудеться Game4Ukraine. Це благодійний матч на підтримку України.

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вийдуть на поле у капітанських пов’язках синьої та жовтої команд відповідно. Game4Ukraine збере легенд світового футболу, діючих гравців англійської Прем’єр-ліги, а також популярних музикантів, акторів і ведучих, пише 24 Канал.

Читайте також Ми не повинні втомлюватись від війни, – Зінченко про благодійний матч

Склад команд справді вражає

Так, за "синіх" під керівництвом тренерки жіночої команди Челсі Емми Хейз з’являться:

голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

нападники – капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в Динамо та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур і Челсі Граймс.

Андрій Шевченко попросив мене (взяти участь у матчі), і я хотів допомогти своєму другові, але це набагато більше, ніж благодійна гра з друзями. Йдеться про освіту, і я певен, що це найважливіша річ для всіх. Коли люди опиняються у скруті, в умовах війни, вони не знають, що станеться наступної години. Але принаймні доти, доки діти навчаються у школі, у ці години їхнє життя видається нормальним. Саме тому я радий, що зможу взяти участь, і, сподіваюся, це допоможе зібрати достатньо грошей для того, аби можна було відбудувати школу,

– прокоментував свою участь колишній голкіпер Челсі та збірної Чехії Петр Чех.

Тренером жовтої команди стане легендарний наставник Арсеналу Арсен Венгер. Під його керівництвом на поле вийдуть:

голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

півзахисники Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

У селебріті-складі "жовтих" з’являться зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіффін, співак Том Греннан і телеведучий Роман Кемпф.

Жодна дитина в Україні не несе відповідальності за те, що там відбувається. Це дуже трагічна ситуація, яка відгукується в наших серцях. Іноді висвітлення війни в медіа не настільки широке, як це було на початку (війни), тож ми повинні намагатися допомогти. Сподіваюся, гра сприятиме відновленню освіти в Україні. Вона також має привернути увагу людей до того, що відбувається. Не можна нічого не робити, коли війна так близько до нас,

– зазначив колишній воротар збірної Німеччини та непереможного складу Арсеналу Єнс Леманн.

. Команди гратимуть заради благодійної мети: зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.

Купити квиток на матч: game4ukraine.com/index.html

Підтримати збір на відбудову школи та взяти участь у розіграші футболок з автографами учасників: u24.gov.ua/uk/game4ukraine