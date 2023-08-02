Амбасадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко выйдут на поле в капитанских повязках синей и желтой команд соответственно. Game4Ukraine соберет легенд мирового футбола, действующих игроков английской Премьер-лиги, а также популярных музыкантов, актеров и ведущих, пишет 24 Канал.

Читайте также Мы не должны уставать от войны, – Зинченко о благотворительном матче

Состав команд действительно впечатляет

Так, за "синих" под руководством тренера женской команды Челси Эммы Хейз появятся:

голкиперы Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

защитники Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Вильям Галлас;

полузащитники Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

нападающие – капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в Динамо и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Хассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезда сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

Андрей Шевченко попросил меня (принять участие в матче), и я хотел помочь своему другу, но это гораздо больше, чем благотворительная игра с друзьями. Речь идет об образовании, и я уверен, что это самая важная вещь для всех. Когда люди оказываются в беде, в условиях войны, они не знают, что произойдет на следующий час. Но по крайней мере, пока дети учатся в школе, в эти часы их жизнь кажется нормальной. Именно поэтому я рад, что смогу поучаствовать, и, надеюсь, это поможет собрать достаточно денег для того, чтобы можно было отстроить школу,

– прокомментировал свое участие бывший голкипер Челси и сборной Чехии Петр Чех.

Тренером желтой команды станет легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер. Под его руководством на поле выйдут:

голкиперы Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

защитники Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

полузащитники Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

нападающие Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

В селебрите-составе "желтых" появятся звезда "Теда Лассо" Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кэмпф.

Ни один ребенок в Украине не несет ответственности за происходящее. Это очень трагическая ситуация, которая отзывается в наших сердцах. Иногда освещение войны в медиа не столь широко, как это было в начале (войны), поэтому мы должны пытаться помочь. Надеюсь, игра будет способствовать возобновлению образования в Украине. Она также должна привлечь людей к тому, что происходит. Нельзя ничего не делать, когда война так близка к нам,

– отметил бывший вратарь сборной Германии и непобедимого состава Арсенала Йенс Леманн.

Отметим. Команды будут играть ради благотворительной цели: собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Купить билет на матч: game4ukraine.com/index.html

Поддержать сбор на восстановление школы и принять участие в розыгрыше футболок с автографами участников: u24.gov.ua/ru/game4ukraine