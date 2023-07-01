Відомий британський комік зіграє у футбол із Шевченком та Зінченком заради допомоги Україні
Джерело:Game4Ukraine
Расселл Говард зіграє у благодійній зустрічі, метою якої є відновлення пошкодженого окупантами ліцея. Також свою участь підтвердив легендарний воротар.
Наприкінці травня Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським в рамках благодійної платформи UNITED24. Обидва футболіста є її амбасадорами.
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На зустрічі було затверджено, що зірки українського футболу проведуть благодійний матч Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. Метою зустрічі буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами.
Тим часом організатори гри поступово оголошують імена зірок, які братимуть участь у матчі. Новою знаменитістю не зі світу футболу став Расселл Говард, відомий англійський комік та телеведучий.
Крім того, участь у благодійному матчі підтвердив Петр Чех. Кіпер більшість кар'єри виступав за Челсі, в тому числі і разом з Андрієм Шевченком. Разом із лондонцями Чех виграв 15 трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, Лігу Європи та чотири АПЛ.
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Пізніше Петр відіграв чотири сезону в Арсеналі. де зараз виступає Зінченко. З "канонірами" воротар виграв два Суперкубки та Кубок Англії, а також виходив у фінал Ліги Європи.
Всі зірки, які підтвердили участь у благодійному матчі Game4Ukraine:
- Олег Лужний
- Михайло Мудрик
- Євген Коноплянка
- Євген Левченко
- Фабіо Каннаваро
- Самуель Етоо
- Жерар Піке
- Діда
- Єнс Леманн
- Патрік Вієйра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джіммі Флойд Хассельбайнк
- Лука Тоні
- Джанфранко Дзола
- Майкл Ессьєн
- Рікардо Карвальо
- Робер Пірес
- Гаель Кліші
- Пер Мертезакер
- Бакарі Санья
- Джек Вілшер
- Вільям Галлас
- Йон Арне Ріісе
- Патрік Бергер
- Джолеон Лескотт
- Веслі Морган
- Антоніо Валенсія
- Крістіан Пануччі
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Глен Джонсон
- Девід Джеймс
- Мартін Шкртел
- Денні Дрінквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массімо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудічіні
- Чарлі Адам