Відомий британський комік зіграє у футбол із Шевченком та Зінченком заради допомоги Україні

1 липня 2023, 22:58
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Джерело:

Game4Ukraine

Расселл Говард зіграє у благодійній зустрічі, метою якої є відновлення пошкодженого окупантами ліцея. Також свою участь підтвердив легендарний воротар.

Наприкінці травня Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським в рамках благодійної платформи UNITED24. Обидва футболіста є її амбасадорами.

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На зустрічі було затверджено, що зірки українського футболу проведуть благодійний матч Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. Метою зустрічі буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами.

Тим часом організатори гри поступово оголошують імена зірок, які братимуть участь у матчі. Новою знаменитістю не зі світу футболу став Расселл Говард, відомий англійський комік та телеведучий.

Крім того, участь у благодійному матчі підтвердив Петр Чех. Кіпер більшість кар'єри виступав за Челсі, в тому числі і разом з Андрієм Шевченком. Разом із лондонцями Чех виграв 15 трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, Лігу Європи та чотири АПЛ.

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Пізніше Петр відіграв чотири сезону в Арсеналі. де зараз виступає Зінченко. З "канонірами" воротар виграв два Суперкубки та Кубок Англії, а також виходив у фінал Ліги Європи.

Всі зірки, які підтвердили участь у благодійному матчі Game4Ukraine:

  • Олег Лужний
  • Михайло Мудрик
  • Євген Коноплянка
  • Євген Левченко
  • Фабіо Каннаваро
  • Самуель Етоо
  • Жерар Піке
  • Діда
  • Єнс Леманн
  • Патрік Вієйра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джіммі Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тоні
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Ессьєн
  • Рікардо Карвальо
  • Робер Пірес
  • Гаель Кліші
  • Пер Мертезакер
  • Бакарі Санья
  • Джек Вілшер
  • Вільям Галлас
  • Йон Арне Ріісе
  • Патрік Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Веслі Морган
  • Антоніо Валенсія
  • Крістіан Пануччі
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Глен Джонсон
  • Девід Джеймс
  • Мартін Шкртел
  • Денні Дрінквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массімо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудічіні
  • Чарлі Адам
Довідка. UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Її ціль – збір коштів на допомогу Україні у війні в наступних сферах: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.
Автор: Анатолій Дерека