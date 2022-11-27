Забули як грати в футбол: у Росії футболісти влаштували масову бійку на полі з прийомами карате

Після початку російського вторгнення до України в лютому 2022 року, російські футбольні клуби та збірні відсторонили від міжнародних змагань. І за дев'ять місяців з того часу на Росії починають забувати, як насправді треба грати у футбол.

Російські клуби не беруть участь в міжнародних турнірах. Тож командам доводиться змагатися всередині терористичного утворення під назвою "Росія". І відсутність доступу до цивілізації дається взнаки.

Нагадаємо Терористична символіка на ЧС-2022: футболіст Камеруну вийшов на поле в бутсах з прапором Росії

Два найвідоміші російські клуби "Зєніт" та "Спартак" зіграли між собою в кубковому матчі. Сильнішого виявити під час футбольної гри не вдалося. Тож футболісти вирішили влаштувати побоїще одразу на полі. Словесна перепалка одразу переросла в штовханину, а за нею – і в масову бійку, де вже гравці вирішили використати усі наявні прийоми, у тому числі удар ногами в стрибку.

Як підсумок, червоні картки отримали одразу по троє гравців з кожної команди.

Відео бійки футболістів на полі (18+, обережно, сцени насилля та ненормативна лексика)