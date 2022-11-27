Российские клубы не участвуют в международных турнирах. Так что командам приходится соревноваться внутри террористического образования под названием "Россия". И отсутствие доступа к цивилизации сказывается.

Напомним Террористическая символика на ЧМ-2022: футболист Камеруна вышел на поле в бутсах с флагом России

Два самых известных российских клуба "Зенит" и "Спартак" сыграли между собой в кубковом матче. Сильнейшего выявить во время футбольной игры не удалось. Так что футболисты решили устроить побоище сразу на поле. Словесная перепалка сразу переросла в толкотню, а за ней – и в массовую драку, где уже игроки решили использовать все имеющиеся приемы.

Как итог, красные карточки получили сразу по три игрока из каждой команды.

Видео драки футболистов на поле (18+, осторожно, сцены насилия и ненормативная лексика)