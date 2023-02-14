Селя, ти навчив, – Зозуля кумедно підколов нападника після бійки Миная з росіянами

Увесь інтернет гуде новиною про бійку футболістів Минаю та російського Шинніка у готелі в Туреччині. Багато у футбольному колі тролять з цього приводу нападника команди Євгена Селезньова, якого навіть не було у цій історії.

Євген Селезньов відзначається не лише своїми вміннями на футбольному полі, а й є любителем боксу. Це можна побачити навіть по інстаграму футболіста Минаю.

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Взяли приклад із Селезньова

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля вирішив підколоти Селезньова, натякнувши на його любов до боксу. Зозуля звернувся до Євгена та запитав, чи такі вміння футболістів Минаю, це його рук справа, додавши скріншот із новини про бійку з гравців клубу УПЛ з ярославським Шинніком.

Селя, ти навчив?,

– написав Зозуля.

Раніше Селезньова теж підколов агент Олександр Панков. Футбольний селекціонер звернувся до футболіста, якого навіть не було поруч із командою під час цієї історії у турецькому готелі.

"Обличчя "Царя" після інформації що Минай vs "пєтушиннік" 1:0. Сєля пропустив найкращу вечірку у своєму житті. Рекорд не побив, "петушиннику" не вломив", – написав футбольний агент.

За даними Transfermarkt, Селезньов досі є гравцем Минаю, який не вирушив на зимові збори з командою. Євген був помічений у Львові на товариському матчі Карпати проти Миколаєва. Також він бере участь у благодійних матчах зірок, де збирають гроші на ЗСУ.