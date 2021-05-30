Бій з Усиком складний і небезпечний, – промоутер Джошуа

Український боксер Олександр Усик вже влітку може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. У команді британського чемпіона оцінили потенційний бій.

Джошуа збирається вийти і побити Усика

Едді Хірн, промоутер Ентоні, розповів про ставлення британця до поєдинку з українцем. За його словами, Джошуа вважає бій з Усиком хорошим.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Джошуа думає, що Усик – це хороший бій. Він не виглядає сенсаційно у важкій вазі, але, ймовірно, він стане кращим, коли звикне до ваги й дивізіону. Це дійсно складний і небезпечний поєдинок. Думаю, Джошуа буде нещадний в цьому бою, він любить вчитися і битися з хорошими боксерами,

– сказав Хірн.

Він додав, що Джошуа точно не буде насміхатися над боксом Усика. Натомість, як каже промоутер, Джошуа збирається вийти і побити Усика.

Що відомо про бій