Бій Усик – Ф'юрі зірвався в останній момент через запит Джошуа: несподівана заява промоутера
Джерело:Behind The Gloves
Команди Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі обмінялися взаємними звинуваченням щодо зриву поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Тепер же промоутер британця Френк Уоррен звинуватив Ентоні Джошуа.
Джошуа захотів додаткові 5 мільйонів доларів
Спершу Уоррен говорив, що Усик не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня. Натомість промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Ф'юрі начебто захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.
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У ЗМІ була інформація, що Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу проти Усика за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Та, за словами, Уоррена, в останній момент Джошуа захотів ще 5 мільйонів доларів.
Бій Ф'юрі – Усик був близько. Усі намагалися його організувати, старанно працювали над цим. В останню хвилину Джошуа зажадав додаткові 5 мільйонів доларів відступних до суми, на якій всі зійшлися,
– розповів Уоррен.
У підсумку Ф'юрі відмовився чекати й погодився на зустріч з обов'язковим претендентом на титул WBC Ділліаном Уайтом.
Усик проведе реванш з Джошуа
- Через те, що Ф'юрі вирішив зустрітися з Уайтом, Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа, в якого відібрав титули WBO, WBA, IBF.
- Олександр Красюк заявив, що реванш варто очікувати у травні – червні 2022 року. Існує ймовірність, що бій таки відбудеться у Києві.