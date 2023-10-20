Терміни підтискають: Усик розповів, скільки часу йому потрібно для підготовки до бою за абсолют

Український чемпіон Олександр Усик, який володіє титулами WBA, WBO та IBF, отримав довгоочікуваний бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Наразі українець чекає на офіційну дату поєдинку проти "Жадібного пуза", щоб розпочати підготовку до нього.

Все має вирішитися вже найближчим часом, а саме після виставкового бою Ф'юрі проти Нганну, що відбудеться 28 жовтня, Українець відвідає це шоу в Саудівській Аравії, після чого всі фанати боксу сподіваються почути, нарешті, остаточну дату "бою століття", якого всі з нетерпінням очікують.

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Для ідеальної форми треба близько 4 місяців

Раніше інсайдери говорили, що поєдинок може відбутися 23 грудня або ж у січні. Проте ці дати виглядають дещо оптимістично, ураховуючи важливість бою та всіх організаційних моментів, що з ним пов'язані.

Олександр Усик розповів про особливості підготовки до найстатуснішої битви в його житті. Вона потребує часу, то ж у 2023 році бій навряд чи відбудеться.

Дуже хочеться стабільності та визначення дати, місця для того, щоб без зайвих думок вибрати місце тренування і готуватись до поєдинку. Я розумію, що всі ці шоу, пресконференції, розкручування поєдинку – вони повинні бути. Вони будуть – це елемент шоу. Місце та дата, тоді можна одягати шолом і в дорогу.



Я ж кожного дня тренуюсь. Але конкретно мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору. Мене такий табір буде влаштовувати. Перші 4 тижні я буду робити певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти у табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що раніше зазначалося, що бій Усик – Ф'юрі має відбутися до початку Рамадану, який у 2024 році розпочнеться 10 березня. То ж, із урахуванням всіх побажань майбутніх учасників та організаторів, можна спрогнозувати, що суперфайт планується, ймовірно, на лютий. Як воно буде насправді, дізнаємося вже зовсім скоро.

. Переможець "бою століття" стане першим абсолютом у хевівейті за 23 роки, останнім був Леннокс Льюїс. Одразу ж 4 титулами у цій ваговій категорії ще ніхто в історії не володів.