Оптимістичний прогноз не справдився: промоутер Ф'юрі пролив світло щодо дати поєдинку за абсолют

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів перший для себе бій у 2023 році. У комерційному боксерському шоу він зустрічався з колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну.

Попри статус виставкового бою й те, що він відбувався за правилами рідного виду спорту для британця, поєдинок вийшов для нього дуже непростим. Ф'юрі вже у третьому раунді побував у нокдауні та в підсумку переміг лише завдяки роздільному рішенню суддів, а багато експертів вважають, що рефері пограбували Френсіса Нганну та саме він мав стати тріумфатором бою.

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Бій Усик – Ф'юрі у грудні не відбудеться

Цей поєдинок також був цікавий фанатам боксу через те, що по його завершенню мало статися оголошення офіційної дати битви за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Найбільш обговорюваним днем називали 23 грудня. Для проведення бою саме в цю дату було потрібно, щоб британець не зазнав серйозних пошкоджень.

Майбутні суперники зустрілися у ринзі після боксерського шоу, де обговорювали "бій століття" та провели дуель поглядів, але офіційно так нічого й не оголосили. Тепер же стало відомо, що найоптимістичніший сценарій не буде реалізовано.

Про це повідомив промоутер "Жадібного пуза" Френк Воррен. Він заявив, що чемпіон WBC у надважкій вазі не встигне відновитися до бою з Олександром Усиком, який планувався на 23 грудня.

Ні, ми не будемо призначати цю дату (23 грудня), Тайсон не буде готовий вийти в ринг у грудні. У нього був сьогодні дуже-дуже важкий бій. Йому знадобиться час, щоб відновитися. Коли він повернеться до тренувань, залишиться п'ять або шість тижнів до бою проти Усика. Тож у грудні цього не станеться,

– заявив промоутер.

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Зазначимо, що раніше Ентоні Джошуа заявляв, що його бій проти Деонтея Вайлдера може відбутися в один вечір боксу з битвою за абсолют та називав потенційну дату – березень-квітень 2024 року.