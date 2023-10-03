"Забере цукерку від дитини": битий Усиком та Ф'юрі боксер дав прогноз на "Бій століття"

Британець Дерек Чісора на боксерському рингу мав досвід поєдинків проти Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Тож ветеран хевівейту добре знайомий з можливостями претендентів на звання абсолюта.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на суперпоєдинок. Переможець двобою вперше з 1999 року отримає звання абсолютного чемпіона королівського дивізіону.

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Невтішний прогноз для Усика

Експерти та боксери наперебій дають прогнози на результат поєдинку в Саудівській Аравії. Висловив свою думку стосовно переможця і британський суперважковаговик Дерек Чісора.

Тайсон переможе. Він більший, у нього довші руки. Просто це Тайсон. Це все одно, що чоловік відбере цукерку з рук дитини. Тайсон переможе. Він переступить через цього хлопця. Ось і все,

– категорично заявив Чісора.

Зазначимо, що Чісора провів поєдинки проти обох претендентів на абсолют. У 2020 році Олександр Усик рішенням суддів переміг британця.

А з "Циганським королем" Чісора бився навіть тричі. У 2011 році тоді ще проспекти провели перший поєдинок. Молодший Тайсон переміг розповнілого суперника за очками.

У 2014 році Чісора в 10 раунді відмовився продовжувати бій проти потужного Ф'юрі. А в грудні 2022 року третій бій суперників знову завершився на користь "Циганського короля", який переміг Чісору технічним нокаутом в 10 раунді.