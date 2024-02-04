Чи битиметься Усик проти Хрговича: Красюк назвав наступного суперника українського чемпіона

Форс-мажор, який стався у зв'язку з травмою Тайсона Ф'юрі, змісив промоутерів терміново шукати для Усика нових суперників. Одним із варіантів для українця розглядався хорват Філіп Хргович.

"Бій століття", який був запланований на 17 лютого між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, офіційно перенесено. Щоб не скасовувати вечір боксу, планувалося замінити "Циганського короля" на хорвата Філіпа Хрговича.

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Промоутери відмовилися від варіанту з Хрговичем

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі давно мріяв зустрітися на рингу з українським боксером. Хрговича навіть не бентежив той факт, що до бою залишалося два тижні.

Проте це руйнувало весь план на боксерський сезон в Ер-Ріяді. Адже в такому випадку бій Усик – Ф'юрі довелося переносити на літо, або навіть осінь 2024 року. Тож цей варіант організатори відкинули.

Це підтвердив Олександр Красюк, промоутер українського чемпіона. Він зазначив, що бій між Хрговичем та Усиком не відбудеться. Тож наступним суперником українця залишається Ф'юрі.

Бою з Хрговичем не буде. Боксерське шоу за участі Усика та Ф’юрі, яке було заплановане на 17 лютого, скасоване. Його перенесли на 18 травня,

– зазначив Красюк.