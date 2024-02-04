Через це ушкодження "Циганського короля" довгоочікуваний двобій перенесли на 18 травня. Нову дату поєдинку за абсолют оголосила промоутерська компанія, яка співпрацює із Тайсоном Ф'юрі.

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Ф'юрі одіозно звернувся до Усика

Попри це все Тайсон продовжує поводить себе у традиційному одіозному стилі, розкидаючись гучними заявами про зустріч із Усиком, яка закінчиться нокаутом для українця.

У своїх соцмережах балакучий британець записав відео, у якому розповів, як відреагував на перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. І, звісно, що тут не обійшлось без погроз від Ф'юрі у бік непереможного українця.

"У мене такий хороший настрій. У житті іноді трапляються погані речі. Але ніколи не потрібно дозволяти, щоб вони зачіпали тебе. Завжди потрібно рухатись вперед. Подивіться на цю огидну штуку. Хороший маленький удар ліктем прямо в око ледь не коштував мені найбільшого бою в моєму житті, але що поробиш? Лайно трапляється, і ми йдемо далі. Ми продовжуємо рухатися вперед", – сказав Ф'юрі.

І ось у нас є нова дата, Усик вже виплакав свої очі: "Тайсон повинен закінчити кар’єру". Або: "Він хоче на пенсію!" Я не закінчу кар’єру, виродок. Я тебе нокаутую так, що аж іскри летітимуть. 18 травня, нова дата. Наживо та ексклюзивно з Саудівської Аравії,

– заявив Тайсон.

Відзначимо, що саудити розповіли, що Ф'юрі готовий був провести бій 17 лютого, попри розсічення. Але зробити це йому не дозволили.

Усик же доволі спокійно приймає факт ще одного перенесення бою. Якщо на словах Ф'юрі такий сміливий, то на ділі все навпаки.

Цікаво. Якщо Тайсон Ф'юрі зірве двобій 18 травня, то заплатить штраф у розмірі 10 мільйонів євро.