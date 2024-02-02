Промоутер Усика заговорив про бій із непереможним хорватом на тлі відкладеної зустрічі з Ф'юрі
Джерело:Трибуна
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі активно готуватись до довгоочікуваного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Однак 2 лютого стало те, що змусило боксерів відтермінувати двобій.
Під час одного зі спарингів Тайсон Ф'юрі отримав серйозне розсічення над правим оком. Медикам довелось навіть накласти шви. У промоутерській компанії британця показали наслідки травми, через яку бій проти Олександра Усика перенесено на іншу дату.
До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили неприємну травму
У команді українця вже шукають варіанти
"Циганський король" не встигне підготуватись до 17 лютого (дата, на коли був запланований бій). Наразі взагалі відомо лише про розсічення британця. Невідомо, наскільки серйозною є травма на голові володаря пояса WBC, який вже перепросив в Усика.
Лише після детального огляду медиків і їх вироку буде відомо, скільки часу піде на відновлення боксера із Великої Британії. У цей момент український боксер якраз спарингував на ринзі.
Промоутер українця Олександр Красюк прокоментував травму Ф'юрі та розповів, як у тренувальному таборі відреагувала на шокуючу новину.
Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють,
– відповів представник Усика.
Як бачимо, у команді українського чемпіона світу не пригнічуються, а готові провести бій проти іншого суперника. Промоутер заговорив про Філіпа Хрговича, який є обовʼязковим претендентом на пояс IBF.
Цікаво, що у вересні 2023-го року хорват звертався до Усика та закликав його до поєдинку.