"Жадібне пузо" залишився задоволеним: Красюк розповів про умови контракту на бій

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк поділився подробицями перемовин з представниками Ф'юрі. Адже не секрет, що британець вимагав неймовірний гонорар за бій.

Володар чемпіонського поясу WBC Тайсон Ф'юрі погодився на історичний бій за абсолют з Олександром Усиком. Переможець двобою вперше за останні 23 роки стане абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

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Бійки за гонорар не буде

Однак вмовити "Циганського короля" виявилося нелегким заданням. Бій між зірками хевівейту міг відбутися ще у квітні цього року. Тоді Усик навіть погодився на розподіл гонорару 30% на 70% на користь "Жадібного пуза". Проте в останній момент британець підвищив ставки та зірвав перемовини.

Здавалося, що бій за абсолют між боксерами ніколи не відбудеться. Проте все ж диво відбулося і контракт на суперпоєдинок був підписаний.

Яким чином вдалося вмовити Ф'юрі підписати угоду, розповів промоутер Усика Олександр Красюк. Всі питання вирішили організатори поєдинку, які підписали індивідуальні контракти з учасниками поєдинку.

Розподілу немає. Кожен зробив свій контракт з організаторами. Все решта поки не розкривається,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що на початку літа Олександр Усик підписав угоду з саудівською промоутерською компанією. Вона взяла на себе організацію бою з Ф'юрі.

Наступним кроком саудити домовилися з Тайсоном Ф'юрі, який спочатку погодився на комерційний бій з ексчемпіоном UFC Нганну, а потім і на бій з Усиком.

Очевидно, що фінальні домовленості були узгоджені у вересні, коли представник саудівської компанії Туркі Алалшіх відвідав Лондон та зустрівся з обома боксерами.

Попередньо відомо, щоб бій за абсолют між Усиком та Ф'юрі відбудеться 23 грудня 2023 року або у січні 2024-го. Точна дата буде оголошена 28 жовтня 2023 року, одразу після поєдинку Ф'юрі – Нганну.