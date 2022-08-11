До капітуляції готовий: промоутер Джошуа зробив гучне зізнання перед боєм з Усиком

Едді Хірн вважає суперника AJ фаворитом у поєдинку-реванші. Причина такого статусу британця криється у результаті їх першого бою.

Вже у наступну суботу Олександр Усик має зійтись у ринзі проти Ентоні Джошуа. Цей бій стане реваншем для британця, який програв українцю торік і втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Якщо тоді AJ вважався фаворитом поєдинку, то тепер букмекери віддають перевагу Олександру. Зі статусом андердога погоджується навіть промоутер британця Едді Хірн. Він зізнався, що йому навіть до вподоби такий розклад.

Я вважаю, що це фантастично. Я люблю AJ як андердога у цьому бою. Він і є андердог, бо він програв перший бій. Є аргумент, що Усик продовжує вдосконалюватись у ролі важковаговика. Він звикає до ваги, навчається битися з хлопцями такого розміру. Я знаю, що він це робив раніше у любителях. Але я вважаю, що, безумовно, Ентоні є андердогом у цьому бою. І мені це подобається,

— заявив Хірн.

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