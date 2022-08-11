Уже в следующую субботу Александр Усик должен сойтись на ринге против Энтони Джошуа. Этот бой станет реваншем для британца, проигравшего украинцу в прошлом году и потерявшего чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Если тогда AJ считался фаворитом поединка, то теперь букмекеры предпочитают Александра. Со статусом андердога согласен даже промоутер британца Эдди Хирн. Он признался, что ему даже нравится такой расклад.

Я думаю, что это фантастически. Я люблю AJ как андердога в этом бою. Он и есть андердог, потому что проиграл первый бой. Есть аргумент, что Усик продолжает совершенствоваться в роли тяжеловеса. Он привыкает к весу, учится сражаться с ребятами такого размера. Я знаю, что он это делал раньше в любителях. Но я считаю, что, безусловно, Энтони является андердогом в этом бою. И мне это нравится,

– заявил Хирн.

Главное о бое-реванше против Джошуа: