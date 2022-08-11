Уже в следующую субботу Александр Усик должен сойтись на ринге против Энтони Джошуа. Этот бой станет реваншем для британца, проигравшего украинцу в прошлом году и потерявшего чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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Если тогда AJ считался фаворитом поединка, то теперь букмекеры предпочитают Александра. Со статусом андердога согласен даже промоутер британца Эдди Хирн. Он признался, что ему даже нравится такой расклад.
Я думаю, что это фантастически. Я люблю AJ как андердога в этом бою. Он и есть андердог, потому что проиграл первый бой. Есть аргумент, что Усик продолжает совершенствоваться в роли тяжеловеса. Он привыкает к весу, учится сражаться с ребятами такого размера. Я знаю, что он это делал раньше в любителях. Но я считаю, что, безусловно, Энтони является андердогом в этом бою. И мне это нравится,
– заявил Хирн.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидда. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.
- Победитель поединка может встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, передумавшим завершать карьеру. "Цыганский король" намерен стать абсолютным чемпионом.