"Живучий" панчер: суперник Усика виграв свій останній бій, попри три нокдауни – відео

Британський боксер Даніель Дюбуа 26 серпня спробує відібрати всі чемпіонські титули Олександра Усика. "Динаміт" може створити серйозні проблеми непереможеному українцю.

26 серпня у польському Вроцлаві відбудеться чемпіонський бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. "Регулярний" чемпіон напередодні поєдинку зробив кілька зухвалих заяв, пообіцявши здійснити апсет року. Чи дійсно британець становить загрозу Усику, розбирався 24 Канал.

Важливо Чемпіонський бій Усик – Дюбуа: розклад трансляцій, де і коли дивитися поєдинок онлайн

Серйозний екзамен для Усика

Королівський дивізіон завжди може здивувати результатом поєдинку. Достатньо одного потужного удару, щоб перекреслити всі прогнози експертів напередодні бою. Одна секунда втрати концентрації може дорого коштувати фавориту поєдинку.

Даніель Дюбуа по праву вважається одним з найнебезпечніших нокаутерів дивізіону. На рахунку "Динаміта" 19 перемог, 18 з яких він здобув достроково. Проте не тільки потужний удар становить загрозу суперникам Дюбуа.

Яскравим прикладом універсальності Дюбуа став його останній бій проти південноафриканця Кевіна Лерена, в якому британець захистив титул "регулярного" чемпіона.

У першому раунді Лерена тричі відправляв Дюбуа в нокдаун. Поясненням такого невдалого початку поєдинку стала травма коліна, яку отримав британець. Проте надалі "Динаміт" зумів зібратися та переломити хід поєдинку. У підсумку "регулярний" чемпіон здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді.

Звичайно, можна вважати, що Лерена мав "добити" Дюбуа та розвивати свій успіх. Проте варто відзначити волю до перемоги британця, технічний арсенал, завдяки яким він вміє змінювати тактику під час бою.

Відео бою Даніеля Дюбуа проти Кевіна Лерени

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться на відомому стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві. Саме на цій арені 12 років тому Віталій Кличко захистив титул чемпіона WBC у поєдинку з польським боксером Томашем Адамеком. Будемо сподіватися, що цього разу фортуна знову буде на стороні українця.