Даніель Дюбуа ж перед боєм проти Олександра Усика все більше намагається випромінювати впевненість у своїх силах. Андердог налаштований серйозно та збирається не затягувати бій, а нокаутувати свого суперника.

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Налаштований на жорсткий бій

25-річний британський боксер поділився думками перед титульним поєдинком. Він відреагував на прогнози експертів, які вважають, що його перевагою є тільки габарити, та частково погоджується із цим:

Звичайно, кажуть, що виграти рішенням суддів практично неможливо, але це необхідно зробити у будь-якому разі. В Усика аматорський стиль. У нього є робота ніг і таке інше. Це не секрет. Потрібно йти туди та влаштовувати жорстокий бій. Йти туди та залякувати його, і це те, що я хочу зробити. Потрібно завдавати багато ударів. По руках, плечах, голові, всьому, що вище за талію. Я вже у бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення.

Дюбуа заявив, що перебуває у чудовій формі та зробить усе можливе, щоб стати новим чемпіоном світу. Він візуалізує постійно майбутній бій та готовий зробити наступний крок у своїй кар'єрі.

"Мені треба піти туди, бути розумним і боксувати так, як ніколи раніше не робив. Перемога – ось що має значення. Моя увага зараз зосереджена лише на цьому поєдинку. Я втомився і ситий по горло, але я маю продовжувати. Це головне.

Чи уявляю я, як б'ю Усика? Завжди візуалізую і залишаюсь у цьому бойовому менталітеті. Весь час. Це важливий момент для мене, величезна нагода. Я ніби нова людина. Я відчуваю, що це новий старт у моїй кар'єрі. Потрібно виграти у будь-який спосіб", – сказав британець.

Нагадаємо, що раніше "Динаміт" робив зухвалу заяву, у якій розповідав, що відірве ноги та поламає тіло Усику.

Важливо! Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні польського Вроцлава "Tarczyński Arena". Перед головним поєдинком відбудеться 12 боїв у андеркарді. Головна ж подія орієнтовно розпочнеться опівночі.