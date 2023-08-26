26 августа в польском Вроцлаве состоится чемпионский бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. "Регулярный" чемпион в преддверии поединка сделал несколько дерзких заявлений, пообещав осуществить апсет года. Действительно ли британец представляет угрозу Усику, разбирался 24 Канал.

Важно Чемпионское сражение Усик – Дюбуа: расписание трансляций, где и когда смотреть матч онлайн

Серьезный экзамен для Усика

Королевский дивизион всегда может удивить результатом поединка. Достаточно одного мощного удара, чтобы перечеркнуть все прогнозы экспертов в преддверии боя. Одна секунда потери концентрации может дорого обойтись фавориту поединка.

Даниэль Дюбуа по праву считается одним из самых опасных нокаутеров дивизиона. На счету "Динамита" 19 побед, 18 из которых он одержал досрочно. Однако не только мощный удар представляет угрозу соперникам Дюбуа.

Ярким примером универсальности Дюбуа стало его последний бой против южноафриканца Кевина Лерена, в котором британец защитил титул "регулярного" чемпиона.

В первом раунде Лерена трижды отправлял Дюбуа в нокдаун. Объяснением столь неудачного начала поединка стала травма колена, которую получил британец. Однако в дальнейшем "Динамит" сумел собраться и переломить ход поединка. В итоге "регулярный" чемпион одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Конечно, можно считать, что Лерен должен был "добить" Дюбуа и развивать свой успех. Однако стоит отметить волю к победе британца, технический арсенал, благодаря которым он умеет менять тактику во время боя.

Видео боя Даниэля Дюбуа против Кевина Лерены

Напомним, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится на известном стадионе Tarczyński Arena во Вроцлаве. Именно на этой арене 12 лет назад Виталий Кличко защитил титул чемпиона WBC в поединке с польским боксером Томашем Адамеком. Будем надеяться, что на этот раз удача снова будет на стороне украинца.

Достойно внимания. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Выхода боксеров на ринг стоит ожидать примерно в 23:00 по киевскому времени.