Вимагає реваншу: промоутер Дюбуа заявив, що його боксера засудили

Напередодні відбувся титульний бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Українець переміг, але сторона британця вважає, що Олександру допомогли судді.

Бій завершився у дев'ятому раунді. Усик влучив джебом у голову, після чого Дюбуа потрапив у другий нокдаун і рефері зупинив бій.

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Команда Дюбуа вважає, що її боксер не порушив правил

Дискусійним став момент у п'ятому раунді. Даніель Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса, через що українець упав і рефері дав йому 5 хвилин на відновлення, адже британець вчинив брудно. Проте іншої думки щодо цього інциденту промоутер Дюбуа.

Френк Воррен дав свою оцінку моменту й пожалівся на суддівство.

"Це боксерський поєдинок. Він має бути чесним, але це не був удар нижче пояса. Це нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш. Мені б хотілося, щоб зараз увімкнули повтор, щоб всі мали змогу побачити. З Даніеля не зняли жодного балу. Мені подобається Усик, але це було домашнє рішення.

Усик був нездатний продовжувати, йому дали пару хвилин, щоб відновитися. Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося. Уся справа в ударі за правилами, який зупинив Усика, Даніель повинен був перемогти. Усі хочуть побачити об’єднання поясів. Якби Даніель отримав перемогу, це було б легко зробити. А тепер побачимо", – сказав Воррен.

Зазначимо, що такої ж думки дотримується і сам британський боксер. Він коротко заявив про це одразу після бою, але не прийшов на пресконференцію, щоб розвинути свою думку.