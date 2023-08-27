У Вроцлаві проходить бій вечір боксу, хедлайнером якого є поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Для українця це був перший вихід на ринг за останній рік, пише 24 канал.

Детальніше Брудний стиль бою британцю не допоміг: Усик потужно нокаутував Дюбуа

Олександр захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Перед початком бою президент України Володимир Зеленський звернувся до фанатів та боксерської спільноти.

Вітаю Польщу та всіх, хто разом з нами. Сьогодні у Вроцлаві ми побачимо щось особливе. Українці, британці, поляки та цілий світ сьогодні ввечері напередодні 550-го дня з початку повномасштабного вторгнення Росії, а ми продовжуємо стояти та битися завдяки силі, яку ви побачите. Сили наших людей, таких могутніх як Олександр Усик. Сили наших друзів, таких міцних як Даніель Дюбуа. Сили нашої волі до перемоги, яка є такою ж потужною, як і допомога, яку ми отримуємо від всього світу. Світу, який завжди підтримує чесний бій, а не необґрунтовану агресію. Дякую кожному, хто сьогодні з нами і до перемоги України. Щиро вдячний мешканцям Вроцлава та Польщі за те, що нас підтримуєте. Слава Україні,

– сказав президент.

Відео звернення Володимира Зеленського:

Відзначимо, що Олександр таки здобув перемогу над Дюбуа нокаутом у 9 раунді. Перед цим британець вдарив Усика нижче поясу, але українець оговтався та перед вирішальним ударом двічі відправив Даніеля в нокдаун.

Загалом українець провів 21 бій на професійному рівні, вигравши кожен з них (14 – нокаутом). У свою чергу Дюбуа має у своєму активі стільки ж поєдинків, але при вже двох поразках.