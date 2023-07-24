До зустрічі у Вроцлаві: оприлюднено епічне промо мегафайту Усик – Дюбуа

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. До поєдинку залишилося майже місяць.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас опублікував проморолик до поєдинку. Бій відбудеться 26 серпня.

Дізнайтесь також Американський боксер назвав Ф'юрі клоуном та заявив, що Усик скоро піде на пенсію

У яскравому відео демонструються кадри попередніх боїв Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. "Я дуже, дуже голодний", – говорить у ролику український чемпіон. Що ж, чекаємо такого ж потужного поєдинку від Олександра.

Відео проморолика до бою Усик – Дюбуа

Що відомо про бій Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що довгоочікуваний поєдинок відбудеться 26 серпня на арені "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. На кону будуть всі пояси українського чемпіона.

Поєдинок викликав шалений ажіотаж в Польщі. Квитки на суперпоєдинок мають величезний попит серед любителів боксу.

Олександр є явним фаворитом бою. У перемозі українського чемпіона впевнений американський проспект Джаред Андерсон.

Якщо Усик захистить чемпіонські пояси, це відкриє шлях до бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.

. Усик та Дюбуа провели по 20 поєдинків у професійній кар'єрі. Олександр виграв всі з них, тоді як Даніель – 19. Єдиної поразки британець зазнав у 2020 році від Джо Джойса.