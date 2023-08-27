На сьомому небі від щастя: Шевченко привітав Усика з яскравою перемогою над Дюбуа

Подивитися на поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа прийшла велика кількість зірок. Одним з найпалкіших уболівальників українського чемпіона був володар "Золотого м'яча-2004" Андрій Шевченко.

Олександр Усик у неймовірному за драматургією поєдинку захистив чемпіонські титули, достроково перемігши Даніеля Дюбуа. Після бою своїми враженнями від перемоги поділився екстренер збірної України Андрій Шевченко.

Читайте також Динамо приготуватися: Усик розповів про свої амбітні плани у футболі

Шевченко: Це дуже яскрава перемога

Легенда українського футболу зворушливо привітав Усика з перемогою.

Мені дуже приємно, я дуже радий за Сашу. Це дуже яскрава перемога, він молодець сьогодні. І яка підтримка у Польщі сьогодні. Вітаю, це дуже важлива перемога для всіх нас,

– сказав Шевченко.

Андрій Миколайович пригадав, як Олександр Усик приходив на тренування збірної України, щоб підтримати футболістів та тренерів напередодні важливих матчів.

Сашко приїжджав, підтримував команду, коли я ще був тренером національної збірної, приїжджав на тренування. Зараз ми обоє амбасадори United24, тому дуже важливо для нас робити всю роботу, щоб підтримати Україну. Мені дуже приємно бути тут, підтримати його. Яскрава перемога,

– зазначив колишній тренер "синьо-жовтих".

Зазначимо, що Олександр Усик вже вдруге відстояв чемпіонські пояси. В серпні минулого року українець переміг Ентоні Джошуа в реванші, а тепер нокаутував обов'язкового претендента Даніеля Дюбуа. Попереду українського чемпіона очікує битва за абсолют з Тайсоном Ф'юрі.