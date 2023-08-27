Претензії команди Дюбуа марні: промоутер Усика виклав фото брудного удару британця

Олександр Усик у Вроцлаві здобув свою 21-шу перемогу в кар'єрі. Він нокаутував Даніеля Дюбуа, але після бою виникла дискусія через суддівство.

Бій закінчився технічним нокаутом у 9 раунді. Скандал же із суддівством, який намагається роздути команда Дюбуа, стався у 5 раунді.

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Брудний удар Дюбуа

Справа в тому, що Даніель Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса, через що українець упав та 5 хвилин відновлювався від забороненого удару. Після цього українець зібрався та декласував суперника.

На думку Френка Воррена, який є промоутером Даніеля Дюбуа, удар був легітимний, тому варто влаштувати реванш. Промоутер українця Олександр Красюк вирішив одразу зупинити всі суперечки та виклав у себе в соцмережах фото моменту.

Для тих, хто побачив удар за правилами,

– підписав фото Красюк.



Брудний удар Дюбуа / сторіз Олександра Красюка

Як бачимо, цей удар дуже складно назвати чистим, а британнцю, який поплив після бою та не прийшов на післяматчеву пресконференцію, треба навчитися приймати поразку.