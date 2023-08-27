Не можна натягувати шорти до цицьок: екстренер Усика наїхав на українця через скандальний удар

Український чемпіон Олександр Усик переконливо переміг британця Даніеля Дюбуа. Проте представники "Динаміта" не згодні з таким результатом поєдинку.

Обов'язковий претендент по лінії WBA протягом всього бою не цурався брудних ударів. У 5-му раунді Дюбуа вдарив Усика нижче пояса, через що українець опинився на канвасі.

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Башир: Це був законний удар

На думку "Динаміту" це був чистий нокдаун. На захист свого боксера стали промоутер Френк Воррен, а також колишній тренер Усика Джеймс Алі Башир. Американський фахівець вважає, що Олександр надто високо одягнув шорти, а тому удар Даніеля не був нижче пояса.

Не можна натягувати шорти до цицьок. Це був законний удар. Я думаю, що в цей момент рефері побачив Усика на колінах. Він не бачив удару, але я бачив повтор, і це був законний удар. Я думаю, що слід було початки відлік, коли Дюбуа завдав той низький удар,

– заявив Башир.

Нагадаємо, що Алі Башир тривалий час тренував Олександра Усика. Проте в один з моментів сторони вирішили припинити співпрацю. Очевидно, що американець мав образу на Усика.

Він влаштувався консультантом в команду Даніеля Дюбуа, щоб розповісти всі секрети українського чемпіона. Проте попри підказки Башира, Олександр Усик зумів достроково перемогти зухвалого суперника, нокаутувавши його в 9-му раунді.