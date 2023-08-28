У всьому винна Польща: Дюбуа назвав причину своєї поразки

Після бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа продовжуються суперечки щодо суддівського рішення у п'ятому раунді. Британський боксер прокоментував його та назвав причину своєї поразки.

Поєдинок відбувся у Вроцлаві та закінчився достроково у дев'ятому раунді. Першу перемогу нокаутом за 5 років Олександр Усик здобув завдяки джебу в голову.

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Чужі стіни зіграли свою роль

Проте до вирішального удару стався епізод у п'ятому раунді. Британський боксер ударив нижче пояса суперника, через що Олександр Усик опинився на настилі. Рефері дав йому час на відновлення, а команда Даніеля Дюбуа роздула скандал із цього, назвавши рішення судді помилковим, за що вимагає реванш.

Пропустивши пресконференцію та відійшовши від поразки, британський 25-річний боксер прокоментував епізод з ударом нижче пояса. Він заявив, що в бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком усе було легально з його боку, а рефері повпливав на підсумковий результат.

Я думав: "Що тут відбувається, це кричущий удар". Я сказав рефері, що піймав його, і це не було низько. У той час це була просто плутанина. Після цього я розчарувався та втратив імпульс, змушений був повернутися в бій і спробувати його підштовхнути. Я зіткнувся з цим на ворожій території, але я не вийшов за межі своєї ліги. Якби це було в Англії, все було б зовсім інакше. Обставини мають велике значення – домашня територія, домашня перевага,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що після бою Олександр Красюк та Тоні Беллью виклали фото, у яких чітко видно, що шорти Усика знаходилися на дозволеній висоті, тому удар британця не можна вважати виконаним за правилами.