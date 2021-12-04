Бій українця Руденка проти росіянина Гассієва за чемпіонський пояс відмінили
Джерело:Матч ТВ
25 грудня український боксер Андрій Руденко мав битися проти росіянина Мурата Гассієва. Але цей бій відмінили. Це мав бути бій за титул IBF Intercontinental у важкій вазі.
Перелом руки
Боксери мали провести бій 25 грудня в Сочі. Але бій довелося відмінити. Гассієв під час спарингу зламав руку.
Для Руденка цей мав бути другий бій на території Росії.У 2017 році він в Москві поступився ще одному росіянину Олександру Повєткіну.
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Загалом же Руденко на професійному ринзі отримав 34 перемоги та 5 разів програв.
Гассієв програв лише одного разу. І теж у Москві – українцю Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Після цього бою він переніс операцію на плечі. І через рецидив травми декілька його боїв було відмінено.