Перелом руки

Боксери мали провести бій 25 грудня в Сочі. Але бій довелося відмінити. Гассієв під час спарингу зламав руку.

Для Руденка цей мав бути другий бій на території Росії.У 2017 році він в Москві поступився ще одному росіянину Олександру Повєткіну.

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Загалом же Руденко на професійному ринзі отримав 34 перемоги та 5 разів програв.

Гассієв програв лише одного разу. І теж у Москві – українцю Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Після цього бою він переніс операцію на плечі. І через рецидив травми декілька його боїв було відмінено.