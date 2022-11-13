Новий чемпіон UFC: Перейра знищив Адесанью в яскравому поєдинку

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Алекс Перейра став володарем чемпіонського поясу UFC у середній вазі. Суперником бразильця був Ісраель Адесанья із Нігерії.

У ніч з 12 на 13 листопада в Нью-Йорку відбувся чемпіонський бій на турнірі UFC 281. У головному поєдинку вечора зустрічалися чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья та небезпечний бразилець Алекс Перейра. Для нігерійця це був шостий поспіль захист титулу.

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Протягом бою Адесанья володів ініціативою. Вже в першому раунді нігерієць міг нокаутувати претендента – не вистачило кількох секунд. В партері теж кращим був Ісраель. Перейрі нічого не залишалося, крім як йти у ва-банк.

Бій Перейра – Аденсанья / фото UFC

В п’ятому раунді натиск Алекса був настільки потужним, що Аденсанья нічого не міг вдіяти. Затяжна атака Перейри завершилася потужним лівим хуком, і після добивання арбітр зупинив поєдинок.

Алекс Перейра став новим чемпіоном UFC в середній вазі. Для цього йому знадобилося лише чотири поєдинки. Всього в ММА бразилець провів 8 боїв, в яких здобув 7 перемог при одній поразці.

Ісраель Адесанья програв 2-й бій із 25-ти проведених.