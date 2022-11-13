В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке состоялось чемпионская битва на турнире UFC 281. В главном поединке вечера встречались чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и опасный бразилец Алекс Перейра. Для нигерийца это была шестая защита титула.

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На протяжении боя Адесанья владел инициативой. Уже в первом раунде нигериец мог нокаутировать претендента – не хватило нескольких секунд. В партере тоже лучше был Исраэль. Перейре ничего не оставалось, кроме как идти в ва-банк.

Бой Перейра – Аденсанья / фото UFC

В пятом раунде напор Алекса был настолько мощным, что Аденсанья ничего не мог поделать. Затяжная атака Перейры завершилась мощным левым хуком и после добивания арбитр остановил поединок.

Алекс Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Для этого ему понадобилось всего четыре поединка. Всего в ММА бразилец провел 8 боев, в которых одержал 7 побед при одном поражении.

Исраэль Адесанья проиграл 2-й бой из 25 проведенных.