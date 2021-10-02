Бій Лопеса на межі зриву: організатор в останній момент "кидає" кривдника Ломаченка

Теофімо Лопес досі не провів жодного поєдинку після перемоги над Василем Ломаченком. В абсолютного чемпіона світу виникли серйозні труднощі з організацією поєдинку проти Джорджа Камбососа.

Бій Лопеса на межі зриву

Зустріч Лопеса проти офіційного претендента на титул IBF Камбососа перенесли вшосте. Нова дата поєдинку – 16 жовтня, а й вона – не остаточна. Бій на межі зриву.

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Поєдинок Лопес – Камбосос має організувати сервіс Triller, який виграв промоутерські торги. Компанія запропонувала за бій неринкові 6 мільйонів доларів.

За декілька днів до поєдинку у Triller вирішили натиснути на Камбососа. Компанія хоче перенести бій з 4 на 16 жовтня, але Камбосос – категорично проти.

Через це Triller вимагає, щоб австралійця виключили з рейтингу IBF. Також компанія хоче, щоб їй повернули депозит у розмірі 1,2 мільйона доларів, який був внесений за бій Камбососа з Лопесом.

Разом з тим, Triller не відмовляється від організації шоу 16 жовтня у Barclays Center (Бруклін). Та чи погодиться Камбосос на бій – не відомо.

Промоутерські права поєдинку можуть перейти компанії Едді Хірна – Matchroom Boxing. Саме вона посіла друге місце на торгах з пропозицією у 3,5 мільйона доларів.

Цікаво, що промоутером Лопеса є Боб Арум з Top Rank. Проте Арум відмовився задовольняти апетити Лопеса.

Лопес не виходив у ринг з жовтня 2020 року, коли переміг Василя Ломаченка. Американець володіє всіма титулами у легкій вазі – WBC, WBO, WBA, IBF.

Текст публікації Коппінджера

Triller у своїй відповіді на 8 сторінках попросив IBF винести рішення у справі Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа до 30 вересня. IBF не винесла жодної постанови щодо пропонованої зміни дати. Triller просить їх виключити Камбососа з рейтингу і повернути депозит у розмірі 1,2 мільйона доларів.