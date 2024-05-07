Тренується під прапором Росії: суперник Ломаченка зганьбився на фоні ганчірки країни-агресорки
Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос вже неодноразово робив скандальні заяви стосовно росіян. Чергове дно австралієць пробив під час показу документального фільму присвяченого бою з Василем Ломаченком.
Для підготовки до бою з Ломаченком Камбосос запросив російського тренера та боксерів з країни-агресорки. У тренувальному таборі австралійця навіть перебував росіянин Артур Субханкулов, який підтримує війну в Україні, пише 24 Канал.
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Камбосос не цурається прапора країни-терористки
Цього виявилося замало для любителя "хароших рускіх". Камбосос на знак поваги до своїх спаринг-партнерів вивісив у своєму тренувальному таборі російський прапор.
В одному з епізодів документального фільму "Лома проти Камбососа: Дорога спокути" видно, що у залі, де тренується Камбосос, висять три прапори: Австралії, Греції та Росії. І якщо до перших двох немає жодних питань, адже боксер народився в Сіднеї у родині греків. То поява прапора країни-терористки відверто дивує.
Камбосос тренується на фоні російського прапора / скриншот з відео Top Rank Boxing
Нагадаємо, що Камбососа розкритикували в соціальних мережах через загравання з росіянами. На що австралієць уникливо відповів, що "ми спортсмени, а не політики чи солдати".
Коли бій Ломаченка з Камбососом
- Нагадаємо, що бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. Переможець поєдинку отримає пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.
- До речі, Ломаченко наразі не планує завершувати спортивну кар'єру. Боксер повідомив, скільки ще розраховує залишатися в рингу.