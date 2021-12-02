Бій із Берінчиком – найважливіший у моїй кар'єрі, – росіянин про майбутній поєдинок з українцем

Російський боксер Іса Чанієв поділився очікуваннями про майбутній поєдинок проти українця Дениса Берінчика. Він переконаний, що бій буде для нього нелегким.

Берінчик вийде на ринг проти росіянина

Чанієв серйозно готується до поєдинку проти українця. Він високо оцінює можливості свого суперника.

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"Я знаю Дениса ще з аматорських часів. Він – фіналіст Олімпійських ігор, а цього не кожен може досягти, я це чудово розумію. Тож у мене дуже серйозний та небезпечний опонент", – сказав суперник Берінчика.

Росіянин зазначив, що бій з українцем може бути найважливішим у його кар'єрі.

Дивився його бої. До речі, у нього не такі й небезпечні суперники. Проте, Денис – дуже непростий боксер, бій із ним зараз – найважливіший у моїй кар'єрі,

– наголосив Чанієв.

За словами російського бійця, у разі перемоги для нього відчиняться багато дверей, аби знову битися за титул чемпіона світу.

"Я хочу ще раз вийти на пояс та бути повністю готовим до цього поєдинку. Тому, вигравши у Дениса, у мене з'являться такі можливості. Зараз для мене немає нічого важливішого, ніж виграти бій із Берінчиком", – додав росіянин.

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