Бій із Берінчиком – найважливіший у моїй кар'єрі, – росіянин про майбутній поєдинок з українцем
Джерело:інстаграм luckypunch.net
Російський боксер Іса Чанієв поділився очікуваннями про майбутній поєдинок проти українця Дениса Берінчика. Він переконаний, що бій буде для нього нелегким.
Берінчик вийде на ринг проти росіянина
Чанієв серйозно готується до поєдинку проти українця. Він високо оцінює можливості свого суперника.
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"Я знаю Дениса ще з аматорських часів. Він – фіналіст Олімпійських ігор, а цього не кожен може досягти, я це чудово розумію. Тож у мене дуже серйозний та небезпечний опонент", – сказав суперник Берінчика.
Росіянин зазначив, що бій з українцем може бути найважливішим у його кар'єрі.
Дивився його бої. До речі, у нього не такі й небезпечні суперники. Проте, Денис – дуже непростий боксер, бій із ним зараз – найважливіший у моїй кар'єрі,
– наголосив Чанієв.
За словами російського бійця, у разі перемоги для нього відчиняться багато дверей, аби знову битися за титул чемпіона світу.
"Я хочу ще раз вийти на пояс та бути повністю готовим до цього поєдинку. Тому, вигравши у Дениса, у мене з'являться такі можливості. Зараз для мене немає нічого важливішого, ніж виграти бій із Берінчиком", – додав росіянин.До слова. Денис Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах.
Останні поєдинки боксерів
- Останнього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. У третьому раунді він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом
- Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 – нокаутом).
- Натомість Іса Чанієв на професійному ринзі провів 15 поєдинків, в яких здобув 13 перемог.
- У своєму останньому поєдинку він нокаутував Нуртаса Ажбенова. А у 2019 росіянин поступився Річарду Коммі в поєдинку за титул IBF у легкій вазі.
- Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. Боксери зустрінуться на ринзі 11 грудня.